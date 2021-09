Wahlsieger ÖVP in 426 Gemeinden stärkste Partei

Die ÖVP, die bei der Landtagswahl mit 37,61 Prozent (+1,24 Prozentpunkte) klar auf Platz eins kam, konnte in drei Gemeinden mehr als 60 Prozent der Stimmen lukrieren: In Kaltenberg verzeichnete die Volkspartei trotz eines Minus von 5,09 Prozentpunkten ihr Top-Ergebnis von 62,87 Prozent. Auch in Vichtenstein (61,5 Prozent, +17,96), wo die ÖVP ihr größtes Plus erzielte, knackten die Schwarzen die 60-Prozent-Marke - ebenso in Sankt Georgen bei Obernberg am Inn (61,02 Prozent; +13,28) . Mehr als 50 Prozent erreichte die Landes-ÖVP in sechsundvierzig Gemeinden, in 266 kam sie auf über 40 Prozent. Verluste setzte es in 175 Gemeinden. Am schwächsten fiel das schwarze Ergebnis in Sankt Pankraz mit 23,87 Prozent (-0,71 Punkte) aus. Das größte Minus fuhr die Landeshauptmann-Partei in Sankt Radegund ein, wo man 10,83 Prozentpunkte verlor (Ergebnis: 55,56 Prozent).