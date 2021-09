Erste eigene Show: Eine Zeitreise voller Magie

Sogar große Zauberer geben manchmal ihrem Leben eine Wendung! Michael Späth alias Michael Late aus Traun, lange prominenter „Volksmagier in Lederhosen“, hatte seine große Fangemeinde und war in Talente-Shows im TV gern gesehener Gast. Doch nun will er „raus aus dieser Schublade“, sagt er zur „Krone“. Er zieht die Lederhose für immer aus und will künftig sein Publikum mit atemberaubenden Illusionen und stilvoller Bühnenmagie verzaubern und plant gerade seine erste eigene Show.