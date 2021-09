So reagierten die Parteien auf die Hochrechnung

Mit viel Spannung wurde die erste Hochrechnung für die Landtagswahl in Oberösterreich erwartet. Um kurz nach 16 Uhr war es so weit. Die „Krone“ war beim Zeitpunkt der Verkündung bei den verschiedensten Wahlpartys vor Ort. Keine Überraschung auf Platz Eins, Kampf um Platz zwei ist noch offen. MFG schafft es in den Landtag.