KaDeWe-Betonklotz: Spannung vor Bauverhandlung

Am Freitag steigt die Bauverhandlung für das KaDeWe in der Wiener Mariahilfer Straße. Nachdem im Vorfeld die Kritik am Betonklotz immer lauter wurde, droht der Signa-Gruppe nun weiteres Ungemach. Einsprüche von benachbarten Grundstückseigentümern könnten das umstrittene Bauvorhaben zumindest verzögern.