Victoria Beckham: Ehemann David ist ihre Muse

In den Notizen zu ihrer Show auf der Londoner Fashion Week schrieb sie: „Eine maskuline Silhouette ist Teil unserer DNA. Als ich über diese Saison nachdachte, kam mir eine ziemlich eklektische Mischung gut gekleideter Männer in den Sinn. Ray Liotta in ,Goodfellas‘ - die Strickweste und das aufgeknöpfte Hemd - und dann natürlich Mr. Beckham selbst.“