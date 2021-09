Gardos bei World Tour in Doha im Achtelfinale!

Robert Gardos ist beim „Star Contender“-Turnier der Tischtennis-World-Tour in Doha ins Achtelfinale vorgestoßen! Der 42-Jährige schlug den Portugiesen Joao Monteiro am Donnerstag mit 3:1 und trifft in der Runde der besten 16 auf Wong Chun Ting aus Hongkong. Eine Niederlage setzte es für Daniel Habesohn, der Chuang Chih-Yuan aus Taiwan in der 2. Runde mit 2:3 unterlag. Auch Karoline Mischek verlor mit 0:3 gegen die Japanerin Hina Hayata.