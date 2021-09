England: Hund ist blind - und kann trotzdem sehen

Unterentwickelte Netzhaut

Die Besitzerin wandte sich an einen Tieraugenarzt an der Cambridge Universität. Dieser ließ „Dave“ zwei Hindernisläufe absolvieren, die er mit Bravour bestand. Der Tierarzt sagte, dass er so etwas in 33 Jahren noch nie gesehen habe. „Dave“ hat eine unterentwickelte Netzhaut und ist seit seiner Geburt eigentlich blind. Trotzdem findet er sich in seiner Umwelt bestens zurecht. Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht.