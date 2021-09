Seit einem Jahr fehlt Spur von Adrians „Mörder“

Doch was war damals in der Hugo-Wolf-Straße in Linz passiert? Am Sonntag um zwei Uhr früh wurde der 20-Jährige von einem Autofahrer mit schweren Kopfverletzungen mitten auf der Straße liegend vorgefunden. Laut Obduktion muss Adrian G. am Boden liegend angefahren worden sein. Doch von dem „Mörder“ fehlt weiterhin jegliche Spur.