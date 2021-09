Metaller fordern: „Heuer muss es krachen!“

Die Verhandlungen zu den Lohnerhöhungen für die Metaller werden zwar ab Donnerstag in Wien geführt, doch in Vorarlberg wird schon mal klargemacht, auf was sich die Arbeitgeber einstellen können: „Heuer muss es krachen!“ lautet die unmissverständliche Ansage von Pro-Ge-Landesvorsitzenden Wolfgang Fritz.