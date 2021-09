So kommen Betriebe zu Förderungen der Stadt Wien

Eine von Ihnen ist Sabrina Abrahmas, die ihren Wunderladen hinter der Karlskirche aufgepeppt hat. Hier gibt’s jetzt neben heimischen Design auch KARL, ein Frozen Yoghurt auf Wiener Art mit Punschkrapferl, Vanillekipferl, Sachertorterl-Toppings. In der kalten Jahreszeit wird Afternoon Tea kredenzt. „Ohne sie hätte es KARL-Frozen Yoghurt in dieser Form nicht gegeben, gerade auch beim Marketing hat mir diese Förderung super geholfen“, erzählt die Unternehmerin. Als nächstes will sie sich die kostenlosen Workshops der Wirtschaftsagentur ansehen.