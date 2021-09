Gewalt in den Öffis: So schützen Sie Ihre Kinder

Die Gewaltvorfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Stationen und Bahnhöfen bereiten auch Familien in Wien immer größere Sorgenfalten. „Ist mein Kind in einer gefährlichen Situation ausreichend gewappnet?“, fragen sich viele Eltern. Die „Krone“ fasst Tipps für eine sichere Fahrt durch den Öffi-Dschungel zusammen.