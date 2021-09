Verabschiedung nach 150 Jahren im Schuldienst

Mehr als 150 Jahre waren die Schwestern vom Göttlichen Erlöser in der Klosterschule Neusiedl am See tätig. Jetzt wurde den letzten beiden Ordensschwestern - Schwester Thekla und Schwester Paula - in einem Festakt gedankt. Sie waren 40 Jahre lang in Neusiedl am See und kehrten Ende 2020 ins Mutterhaus nach Eisenstadt zurück.