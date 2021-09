Vierfachmord an Mutter und Kindern schockt England

Vater legte am Tatort Blumen nieder

Jason B., der Vater der ermordeten Kinder John (13) und Lacey (11), legte am Tatort in Chandos Crescent in Killamarsh Blumen nieder. Auch die erschütterten Großeltern Debbie und Trevor fanden sich dort ein. Sein Herz sei gebrochen, sagte der Vater zur BBC. Sein Leben würde „nie wieder dasselbe sein“. Er befand sich zum Tatzeitpunkt auf einer Reise.