Austria Lustenau jubelt über besten Saisonstart

So wird man normalerweise Meister. Zumal der Vorsprung auf die Verfolger nun bereits sechs Zähler beträgt. Fakt ist, dass Lustenau nach acht gespielten Runden noch nie so viele Punkte auf dem Konto hatte. Die bisherige Bestmarke lag bei 20 Punkten in der Saison 2012/13. Nur die Admira (2010/11) und Bad Bleiberg (2000/01) holten bis dato mit 22 einen Zähler mehr. Das Team darf also zurecht stolz sein, was es bisher geleistet hat.