Behouneks Wut: „Wir können nicht zu dritt spielen“

Nach dem 0:5 von Schlusslicht WSG Tirol in Graz warf Sturm-Trainer Christian Ilzer warf fairerweise ein, dass Tirol einige Ausfälle verkraften musste. Auch die von Trainer Thomas Silberberger an einigen Positionen improvisierte Elf hätte sich in manchen Situationen aber besser anstellen können, ja wohl müssen. „Die Vorstellung heute war bodenlos. Ein paar Spieler sollten sich jetzt wirklich einmal hinterfragen, ob sie am Montag dann wieder zum Training erscheinen“, verlor Innenverteidiger Raffael Behounek nachher im Sky-Interview die Fassung. Und fügte noch hinzu. „Wir können nicht zu dritt Fußball spielen“.