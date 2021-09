1902 Neuinfektionen und über 10.000 Erst-Impfungen Kopieren

Ein leichter Rückgang ist bei den Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. 1902 Corona-Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert. Vor einer Woche waren es noch 2260 neue Fälle. Im Vergleichszeitraum starben sieben Menschen an einer Covid-19-Erkrankung. Acht Patienten kamen auf den Normal-, neun auf den Intensivstationen hinzu. Zudem wurden am Freitag rund 20.000 Schutzimpfungen verabreicht, davon mehr als 10.000 Erststiche.