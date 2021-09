UNO-Chef warnt vor „katastrophalem Weg“

Bei seinen eindringlichen Mahnungen beruft sich Guterres auf den neuesten Bericht seiner UNO-Klimaagentur. Diese warnt davor, dass sich in nicht allzu ferner Zukunft eine Erwärmung des Weltklimas um 2,7 Grad abzeichne. „Damit ist das Versprechen der letzten Konferenz in Paris vor zwei Jahren gebrochen worden. Im bindenden Abkommen hatten 191 Staaten damals ein 1,5 Grad-Celsius-Ziel vereinbart“, zog der UNO-General in New York ernüchternde Bilanz. Für den wahrscheinlichen Fall, dass der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 nicht deutlich reduziert wird, befürchtet der Portugiese „enorme Verluste von Menschenleben und Lebensgrundlagen“. Für jetzige Versäumnisse müsste ein hoher Preis bezahlt werden.