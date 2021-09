Wilder „Polit-Poker“um die Corona-Beschaffungen

Schutzausrüstungen gegen das Corona-Virus um 70,3 Millionen Euro hat die Gesundheitsholding (OÖG) des Landes für ganz Oberösterreich im Frühjahr 2020 beschafft, zu damaligen Höchstpreisen auf einem wegen der Pandemie leergefegten Weltmarkt. SPÖ und Neos rufen jetzt, eine gute Woche vor der Wahl nach „lückenloser Aufklärung“ der damaligen Geschäfte, am besten durch einen U-Ausschuss des Landtags. Der ist aber in OÖ kein Minderheitenrecht, kann also ohne ÖVP oder FPÖ nicht eingesetzt werden. Die Grünen schließen sich dem Ruf nach völliger Aufklärung an.