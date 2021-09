Schauspielerin Jane Powell mit 92 Jahren gestorben

In Serien und am Broadway zu sehen

Powell konzentrierte sich daraufhin mehr auf ihre Gesangskarriere, nahm mehrere Platten auf. Der Schauspielerei schwor sie dennoch nicht ab, war häufiger in Werbespots oder als Gaststar in Serien zu sehen und stand am Broadway auf der Bühne. Ihren letzten TV-Auftritt hatte sie in einer Folge von „Law & Order: Special Victims Unit“ aus dem Jahr 2002. 1988 veröffentlichte die Hollywood-Darstellerin zudem ihre Autobiografie mit dem Titel „The Girl Next Dorr and How She Grew“.