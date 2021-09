Austrias Noah Ohio: „Im Konter hält mich niemand!“

In Zukunft für Holland

Im Teamdress liegt seine Zukunft in Holland, für das er bereits vor dem England-Abstecher gestürmt war. In Wien tastet er sich mit Neo-Veilchen Lukas Mühl (das Duo wohnt im selben Haus) kulinarisch durch die Stadt, gestern kam auch die Freundin: „Da muss ich am Samstag gegen Altach einfach treffen!“