Auto im Graben: Lenker flüchtet nach Auffahrunfall

Am Donnerstagabend war ein 63-Jährige mit seinem PKW auf der L221 in Richtung Sigleß unterwegs. In dieselbe Richtung fuhr auch ein derzeit noch unbekannter Lenker. Im Knotenbereich der L221 und der S4 fuhr der Unbekannte dem Pkw des 63-Jährigen plötzlich auf. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Mann im Graben und kam erst nach rund 400 Metern zum Stehen.