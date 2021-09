„Hype zu Kopf gestiegen“: Harte Kritik an Haaland

Was war passiert? „Im letzten März fragte unser Kapitän Roy Chipolina nach Haalands Trikot, als wir in Gibraltar aufeinandertrafen. Norwegen hat 3:0 gewonnen. Haaland hat allerdings nicht getroffen, wurde nach einer Stunde ausgewechselt und war wohl nicht in Stimmung“, schildert Reece Styche, Stürmer von Gibraltar, dem englischen Boulevardblatt „Sun“.