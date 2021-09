Jugendlicher Ranadalierer verletzt Polizeibeamte

Ebenso war der Bursche nicht bereit, sich gegenüber den Beamten zu identifizieren. Stattdessen drehte er ihnen den Rücken zu und wollte den Marktplatz verlassen. Als eine Beamtin sich ihm in den Weg stellte, stieß er diese mit einem Stoß gegen die linke Schulter weg und versuchte sich, der zuvor ausgesprochenen Festnahme zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Bursche angehalten und zu Boden gebracht werden. Am Boden liegend setzte er jedoch gezielte Fußtritte gegen die Polizeibeamten. Dabei traf er einen Beamten am Kopf und am Rücken sowie eine Beamtin am rechten Knie und verletzte diese dabei.