Happy Birthday, Erwin Steinhauer!

In dem Roadmovie fahren Sie in einem Campingbus „der Sonne entgegen“.

(lacht) Ja, bis nach Valun! Das Problem war, dass es ein alter Camper aus dem Jahr 1983 war, der nicht lange überlebt hat, und wir mussten während des Drehs reagieren. Also umdenken, umschreiben. Das war schon eine Herausforderung. Im Auto waren fünf Go-Pro-Kameras und wir dadurch ständig unter Beobachtung. Außerdem war bei diesem Drehbuch offen, was geredet wird. Dadurch gibt es sehr viele private und emotionale Momente mit meinem Sohn. Man wirft sich dann oft unbewusst Hölzln, die der andere aufgreift. Und so haben wir auch ein bissl gewickelt miteinander.