140 Antigen-Tests schlugen in den oö. Schulen an

Interessante Abmelde-Statistik

Wo Eltern in Oberösterreich die größten Bedenken gegen die Tests haben, zeigt die Abmelde-Statistik der Bildungsdirektion. Dabei ist die Bildungsregion Mühlviertel mit 359 Abmeldungen führend, vor dem Innviertel (296) und der Region Gmunden-Vöcklabruck (256). Im Raum Wels-Grieskirchen-Eferding werden 219 Schüler daheim unterrichtet, in Steyr-Kirchdorf 168 und in Linz werden mit 110 Abmeldungen die wenigsten legalen „Schulschwänzer“ verzeichnet. In Summe haben jetzt 1408 Schüler in Oberösterreich Heimunterricht.