Neue Corona-Zahlenspiele helfen dem Bezirk Braunau

Wenn die 50-Prozent-Hürde bei den Geimpften erreicht ist, heißt es in Braunau durchatmen. Dann würde die für Ausreisekontrollen notwendige 7-Tage-Inzidenz von 300 auf 400 springen. Derzeit liegt sie bei 324. In der Vorwoche war der Wert auch schon übersprungen und die Impfrate lag am Donnerstag noch bei 48,8 Prozent – inzwischen liegt sie bei 49,1. Der Krisenstab hat inzwischen die Zahl der „Pop-up“-Impfstellen in ganz OÖ auf 142 erhöht. Auch im Bezirk Braunau sollen mehr entstehen, um die Impfquote zu steigern.