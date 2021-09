„Vier Paar Schuhe reichen mir völlig aus“

Autarke Kleinsthäuser

Autarke Kleinsthäuser auf Rädern sind in den USA kein Kuriosum mehr, in Reichraming aber schon. „Wir wollten was Eigenes, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Bei einer kleinen Fläche geht es auch leichter, hochwertige Materialien zu verwenden.“ Auf 15 Quadratmetern gibt’s dank verstecktem Stauraum alles, was eine Jungfamilie zum Leben braucht. Gitterbett und Wickeltisch müssen ja nicht sein, der Kinderwagen kann im Auto bleiben. Spielsachen borgen sich die Krugs von Freunden aus, und neu wird sowieso nur gekauft, was sich nicht mehr reparieren lässt. Sich zu reduzieren, sei aber trotzdem auch für die geübten Camper ein Prozess gewesen.