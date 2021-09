Disney bringt Filme zunächst exklusiv ins Kino

Den Konzernabgaben zufolge soll der Animationsfilm „Encanto“ am 24. November in die Kinos kommen und am 24. Dezember auf Disneys Streamingplattform erscheinen. Andere geplante Filme aus dem Hause Disney, darunter „The Last Duel“ von Ridley Scott, „Eternals“ von Marvel Studios und „West Side Story“ von Steven Spielberg, sollen mindestens 45 Tage lang in den Kinos gezeigt werden, bevor sie anderswo veröffentlicht werden.