Die „Muckis“ wachsen, aber das Herz blutet

Ein Kreuzbandriss setzt Sandro Ingolitsch seit März außer Gefecht. Der Pongauer in Diensten von Sturm Graz arbeitet hart am Comeback, darf wieder erste Ballübungen machen und schuftet viel in der Kraftkammer. „Da ist ordentlich was weitergegangen“, grinst der 24-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.