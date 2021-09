Leitbulle Freund und die „menschliche Note“

Doch auch hinter den Kulissen gibt es Helferlein, die dafür sorgen, dass das Werkl beim Meister läuft. Es sind die guten Seelen im Klub, deren Wirken häufig nicht ausreichend gewürdigt wird. Weshalb die „Krone“ in einer neuen Serie diese stillen Helden genauer beleuchten möchte. Den Auftakt bildet einer, der klein anfing, sich im Laufe der letzten 15 Jahre aber zum echten Leitbullen entwickelte: Sportdirektor Christoph Freund! Zwar lehnte der Klub eine Interviewanfrage zum Thema ab, zahlreiche Weggefährten waren dafür umso gesprächiger. „Als ich nach Salzburg gekommen bin, war er noch für die Autos zuständig“, verrät Christoph Leitgeb. „Er hat sich in all den Jahren nicht verändert, wir haben uns immer verstanden. Hut ab vor ihm!“