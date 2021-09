„Alan Wake“ erhält Neuauflage, kommt am 5. Oktober

Elf Jahre ist es her, dass Remedy Entertainment (u.a. „Max Payne“, „Quantum Break“) Xbox-360- und ein Jahr später auch PC-Gamer in seinem Mystery-Thriller „Alan Wake“ mit dem namensgebenden Protagonisten auf die verzweifelte Suche nach dessen Frau schickte. Am 5. Oktober kehrt „Alan Wake“ nun als „Remaster“ mit verbesserter Grafik in 4K-Qualität, erweiterten Charaktermodellen und mehr Umgebungsdetails zurück und erscheint dabei erstmals auch für die PlayStation, wie der Entwickler bekannt gab. In „Alan Wake Remastered“ enthalten sind demnach neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „Das Signal“ und „Der Schriftsteller“.