Das sind die Fernseh-Highlights am Wochenende!

9/11-Terror jährt sich zum 20. Mal

Ein historisches Ereignis von globaler Bedeutung jährt sich am Wochenende bereits zum 20. Mal: die 9/11-Terroranschläge. ZDF zeigt dazu am Samstag um 18.05 Uhr ein „ZDF spezial - 11. September - Der Tag, der die Welt veränderte“ und wird live vom Gedenken am Ground Zero berichten.