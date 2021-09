Panorama-Tour auf den Hausberg der Klostner

Trittsicherheit gefragt

Nachdem es eine Weile relativ eben durchs Gelände ging, kommt der Anstieg zum Burtschasattel. Hierfür geht es durch ein Tor in der Lawinenverbauung hindurch und dem Wanderer eröffnen sich bereits phantastische Ausblicke. Nun ist auch der Burtschakopf in all seiner schroffen Pracht zu sehen. Obwohl er sich aus der Ferne gesehen als breiter Grasrücken präsentiert, ist der Gipfelbereich nicht einfach zu erklimmen. Das letzte Wegstück ist daher auch mit einer weiß-blau-weißen Markierung (alpiner Steig) versehen. Es sind also Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. Drahtseile bieten zusätzlichen Halt. Der exponierte Bereich um das Gipfelkreuz bietet nicht besonders viel Platz. Eine längere Pause sollte daher am Grasrücken oder am weiter unten gelegenen Burtschasattel (etwa 15 Minuten vom Gipfel entfernt) eingelegt werden.