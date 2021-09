KaDeWe in Wien: Anrainer haben es in der Hand!

Kritik an „Verbauungsparagraf“

Der neue Betonklotz soll später mithilfe des umstrittenen Paragrafen 69 der Bauordnung durchgeboxt werden - der als „Verbauungsparagraf“ gilt. Abweichungen von der Flächenwidmung werden so ermöglicht. In vielen Fällen geschieht das in krasser Form und sorgt immer wieder für Kritik. „Meines Erachtens nach begründen die zuständigen Behörden die Anwendung des § 69 nicht ausreichend“, meinte etwa der Anwalt Wolfgang List.