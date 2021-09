Klimaticket für die Steiermark um 588 Euro

Es waren „lange und harte Verhandlungen“ zwischen Bund und Land, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Verkehrsreferant Anton Lang (SPÖ) am Donnerstag. Nun hat man sich aber mit Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) geeinigt: Mit 1. Jänner 2022 startet das Klimaticket Steiermark. Es wird 588 Euro für ein Jahr kosten und gilt für alle Busse, Züge, Straßenbahnen und Co. in der ganzen Steiermark. Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember.