Technischer Defekt? DFB-Team musste zwischenlanden

Der DFB spricht via Social Media von einer „Vorsichtsmaßnahme“, deutsche Medien orten ein „Flug-Chaos“, teils wird über einen technischen Defekt, womöglich sogar eine „Notlage an Bord“ gemunkelt. Fest steht: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste in der Nacht auf Donnerstag auf ihrer Rückreise von Island eine ungeplante Zwischenlandung im schottischen Edinburgh einlegen.