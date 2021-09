Rapids Thierno Ballo: „Ich will in die Startelf!“

„Hier gibt’s viel Konkurrenz - aber ich will in die Startelf. Das ist mein Ziel.“ Hätte Thierno Ballo gut und gerne auch über Chelseas Profis sagen können. Meinte der Offensiv-Diamant aber zu Rapid! Dort wird der 19-Jährige, der seit 2018 bei den Blues war, in der U23 geigte und teils beim Champions-League-Siegerteam mittrainierte, erstmals im Erwachsenen-Fußball angreifen. Gestern gab’s nach dem Jokereinsatz beim 6:0 in der U21-EM-Quali gegen Aserbaidschan das erste Training in Grün-Weiß. Eine Umstellung? „Kann sein, dass es im Erwachsenen-Bereich nicht einfach wird“, so der flinke Techniker im „Krone“-Gespräch. „Aber ich werde Gas geben, will immer zeigen, dass ich bereit bin.“ Und das auf mehreren Positionen. Entweder als Zehner, „was ich bisher am öftesten gespielt habe“, als Achter oder am Flügel auf beiden Seiten.