Motorradfahrer 40 Meter durch Luft geschleudert

In Waldstück geflogen

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land mit ihrem Pkw von der Nelkenstraße kommend vor dem rechts abbiegenden Pkw in die B1 ein und wollte nach links in Richtung Wels weiterfahren. In der Folge prallte der Motorradfahrer frontal gegen den Pkw der 17-Jährigen. Der 24-Jährige wurde etwa 40 Meter durch die Luft geschleudert und kam in einem Waldstück neben der B1 zu liegen.