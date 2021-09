Burgenland will mehr auf Rad und Öffis setzen

Pendler-Knotenpunkte bis 2025

Auch für die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angestrebten Knotenpunkte - von denen Pendler gebündelt per Bahn etwa nach Wien fahren können - gibt es einen Zeithorizont. Die Knoten für den Raum Neusiedl am See und Eisenstadt sollen bis 2025 umgesetzt werden.