Bücher werden wieder auf die Reise geschickt

Große Verteilaktion

Verteilt werden die Werke am Dienstag von 10 bis 13 Uhr vor dem Rathaus in Eisenstadt und von 8 bis 12 Uhr vor dem Rathaus in Oberwart. Nachdem sie gelesen worden sind, sollen sie einen neuen Besitzer finden. Sie können an Freunde, Familie und Bekannte weitergegeben oder in einem Lokal, im Bus oder auf einer Parkbank liegen gelassen werden. Leseratten dürfen die weggelegten Bücher dann finden.