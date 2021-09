Völkermarkter bedrohte Männer mit Luftdruckgewehr

Am Montag um 14 Uhr zielte ein 65-jähriger Mann aus Völkermarkt mit dem von ihm am Samstag aus einem Völkermarkter Gartenhaus gestohlenen Luftdruckgewehr auf zwei Mitarbeiter eines Seniorenheimes - ebenfalls in Völkermarkt. Die beiden fühlten sich in Furcht und Unruhe versetzt, ergriffen die Flucht und alarmierten die Polizei.