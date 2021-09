Arbeiter (39) bei Explosion schwer verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Montag, 6. September, gegen 14.10 Uhr zu einer Staubexplosion in einer Firma im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf. Ein 39-jähriger Mitarbeiter befüllte dabei in einer Lagehalle Silos mit einem Pulver. Dabei kam es zu einer Explosion, bei der der aus Nigeria stammende Linzer schwere Verletzungen erlitt.