Paketdienst sorgte bei Tirolerin für Unmut

Deshalb habe sie, so die Leserin weiter, sowohl mit dem Onlineshop als auch mit dem Paketdienstleister Kontakt aufgenommen. Letzterer habe ihr mitgeteilt, dass das der Modehandel zugestimmt habe, Pakete auch neben oder auf dem Briefkasten zu hinterlassen. Außerdem würden GPS Daten belegen, dass der Fahrer an ihrer Adresse war. „Das GPS zeigt aber nur den Parkplatz an, von dem aus man sechs Wohnhäuser mit insgesamt 100 Parteien beliefern kann.“ Zahlen sollte Frau A. für das nicht erhaltene Kleid trotzdem, insgesamt rund 24 Euro. Weil die Tirolerin sich nur im Kreis geschickt fühlte und letztlich mit ihrer Geduld am Ende war, bat sie die „Krone“ um Unterstützung.