Acht Prozent der Österreicher krankhaft schlaflos

Fast acht Prozent sind krankhaft schlaflos

Das ICSD-3 bildet den Standard für die Diagnostik von Schlafstörungen in Schlaflaboren, schlafmedizinischen Abteilungen und Forschungseinrichtungen weltweit. Je nach Symptomatik werden dabei Schlaflosigkeit, schlafbezogene Atmungsstörungen, Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen oder auch Parasomnien wie etwa Schlafwandeln diagnostiziert. Dabei zeigte sich, dass 7,8 Prozent der Österreicherinnen und Österreich im Alter von 18 bis 67 Jahren an krankhafter Schlaflosigkeit leiden. Das ist ein ähnlicher Prozentsatz, wie er auch in anderen europäischen Ländern gezeigt werden konnte.