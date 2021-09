Traumjob der Linzer Stadtpolitiker in Kindertagen

Nicht weniger als zehn Kandidaten stellen sich am 26. September der Bürgermeister-Wahl in der Landeshauptstadt Linz. Die vier Vertreter der Parteien im Stadtsenat (SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne) durften sich im Rahmen der „Krone“-Wahlkampfserie einen Tag lang im Berufswunsch ihrer Kindheit versuchen. Bevor aber in der morgigen Ausgabe die Spitzenkandidatin der Grünen, Eva Schobesberger, den Anfang macht und für die „Krone“ in einen weißen Arbeitsoverall schlüpft, fragten wir bei drei weiteren Kandidaten, die entweder selbst oder ihre Partei im Gemeinderat vertreten sind, welcher Beruf ihnen damals vorschwebte.