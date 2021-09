10.000 Oldtimer-Fans stürmten PS-Raritäten

Entfernung ist bekanntlich das Grab jeder Liebe. Weil die Nähe braucht - und selbst im Motorsport nicht anders ist, wie am Wochenende zwei OÖ-Events gezeigt haben. 8000 Besucher stürmten an zwei Tagen den Motorrad-Oldtimer-Grand-Prix in Schwanenstadt, davon knapp 6000 allein am Sonntag! 2000 die Stockcar-Rennen in Schwand.