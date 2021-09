Kletter-Premiere endete mit Seilbergung per Heli

Läufer in Panik

Mittels Tau musste auch ein 50-jähriger Linzer vom Polizeihubschrauber „Libelle“ in der Nähe des Dolomitensteigs in Hinterstoder geborgen werden. Der Läufer hatte die ihm unbekannte Route gewählt, war dabei in unwegsames, steiles Gelände und in Panik geraten.