1715 Neuinfektionen und fünf weitere Todesopfer Kopieren

1715 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich verzeichnet worden, vor einer Woche waren es 1322 neue Fälle. Fünf weitere Todesopfer wurden gemeldet. Einen Anstieg gab es einmal mehr bei der Zahl der Patienten, die in Spitälern aufgrund einer Coronavirus-Infektion behandelt werden müssen.