Sebastian Vettel: Alles klar mit Aston Martin

Bei Williams muss man sich auf die Suche nach einem Nachfolger für George Russell machen. Und da dürfte der amtierende Formel-E-Weltmeister Nick de Vries gute Karten besitzen. Aber auch Alex Albon, der an diesem Wochenende in Spielberg in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft startet, und ServusTV-Experte Nico Hülkenberg werden Chancen eingeräumt.