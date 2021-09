Bauern-Ehepaar stürzt bei Heuarbeiten 100 Meter ab

Am Freitag gegen 16.55 Uhr war ein Landwirt mit seiner Ehefrau in der Raggaler Parzelle „Tobel“ auf einer steilen Wiese talabwärts in einem Motorkarren unterwegs. Das Gefährt, das über einen Aufbau verfügt, war mit Trockenheu beladen. Bereits nach wenigen Metern geriet das Fahrzeug ins Rutschen und schlitterte gut 100 Meter die steilabfallende Bergwiese hinunter. Gestoppt wurde der Absturz erst, als der Karren gegen eine massive Eisenstütze des Tobelliftes prallte.